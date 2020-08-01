Четыре футболиста “Зари” вошли в символическую сборную сезона УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Одна из самых авторитетных аналитически-статистических систем мира “Wyscout”, с которой сотрудничает УПЛ, сформировала условную символическую сборную соревнований сезона 2019/20 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
В символическую сборную вошли четыре футболиста “Зари”, трое — от “Десны”, двое — от “Шахтера” и по одному представителю “Динамо” и “Мариуполя”:
Вратарь Евгений Паст (“Десна”)
Защитники: Денис Фаворов (“Десна”), Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко (все — “Заря”)
Полузащитники: Виктор Цыганков (“Динамо”), Дмитрий Мишнев (“Мариуполь”), Владислав Кочергин (“Заря”), Тайсон (“Шахтер”)
Нападающие: Александр Филиппов (“Десна”), Жуниор Мораес (“Шахтер”).
Как писал УНН сезон УПЛ признано самым результативным в истории турнира.