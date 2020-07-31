Сезон УПЛ визнано найрезультативнішим в історії турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Українська Прем'єр-ліга опублікувала статистичні дані за підсумками сезону 2019-20 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
В середньому за матч в сезону УПЛ забивали по 2,78 голу. Цей показник — найвищий за всю історію Чемпіонатів незалежної України.
Досі сезоном із найвищою результативністю був турнір 1999/00 років, команди-учасниці котрого забивали в середньому 2,72 м’ячі за гру. До трійки найрезультативніших входить сезон 2018-19 років — 2,47.
Відзначимо, що найменшу результативність в історії УПЛ мав сезон 1992 року- по 2,21 голи.