Сезон УПЛ признан самым результативным в истории турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Украинская Премьер-лига опубликовала статистические данные по итогам сезона 2019-20 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В среднем за матч в сезоне УПЛ забивали по 2,78 гола. Этот показатель — самый высокий за всю историю чемпионатов независимой Украины.
До сих пор сезоном с самой высокой результативностью был турнир 1999/00 годов, команды-участницы которого забивали в среднем 2,72 мяча за игру. В тройку самых результативных входит сезон 2018-19 годов — 2,47.
Отметим, что наименьшую результативность в истории УПЛ имел сезон 1992 года- по 2,21 гола.