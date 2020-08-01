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19 березня, 18:42 • 41641 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 89474 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 95382 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114379 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120943 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 118019 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 153416 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125059 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124762 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123899 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Чотири футболісти "Зорі" увійшли до символічної збірної сезону УПЛ

Київ • УНН

 • 8719 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Одна з найавторитетніших аналітично-статистичних систем світу "Wyscout", із якою співпрацює УПЛ, сформувала умовну символічну збірну змагань сезону 2019/20 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.

До символічної збірної увійшли чотири футболісти "Зорі", троє – від "Десни", двоє – від "Шахтаря" та по одному представнику "Динамо" й "Маріуполя":

Воротар: Євген Паст ("Десна")

Захисники: Денис Фаворов ("Десна"), Віталій Вернидуб, Євген Чеберко, Богдан Михайличенко (всі – "Зоря")

Півзахисники: Віктор Циганков ("Динамо"), Дмитро Мишнєв ("Маріуполь"), Владислав Кочергін ("Зоря"), Тайсон ("Шахтар")

Нападники: Олександр Філіппов ("Десна"), Жуніор Мораес ("Шахтар").

Як писав УНН, сезон УПЛ визнано найрезультативнішим в історії турніру. 

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