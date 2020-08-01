Чотири футболісти "Зорі" увійшли до символічної збірної сезону УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Одна з найавторитетніших аналітично-статистичних систем світу "Wyscout", із якою співпрацює УПЛ, сформувала умовну символічну збірну змагань сезону 2019/20 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
До символічної збірної увійшли чотири футболісти "Зорі", троє – від "Десни", двоє – від "Шахтаря" та по одному представнику "Динамо" й "Маріуполя":
Воротар: Євген Паст ("Десна")
Захисники: Денис Фаворов ("Десна"), Віталій Вернидуб, Євген Чеберко, Богдан Михайличенко (всі – "Зоря")
Півзахисники: Віктор Циганков ("Динамо"), Дмитро Мишнєв ("Маріуполь"), Владислав Кочергін ("Зоря"), Тайсон ("Шахтар")
Нападники: Олександр Філіппов ("Десна"), Жуніор Мораес ("Шахтар").
Як писав УНН, сезон УПЛ визнано найрезультативнішим в історії турніру.