Чотири футболісти "Зорі" увійшли до символічної збірної сезону УПЛ

До символічної збірної увійшли чотири футболісти "Зорі", троє – від "Десни", двоє – від "Шахтаря" та по одному представнику "Динамо" й "Маріуполя":

Воротар: Євген Паст ("Десна")

Захисники: Денис Фаворов ("Десна"), Віталій Вернидуб, Євген Чеберко, Богдан Михайличенко (всі – "Зоря")

Півзахисники: Віктор Циганков ("Динамо"), Дмитро Мишнєв ("Маріуполь"), Владислав Кочергін ("Зоря"), Тайсон ("Шахтар")

Нападники: Олександр Філіппов ("Десна"), Жуніор Мораес ("Шахтар").

Як писав УНН, сезон УПЛ визнано найрезультативнішим в історії турніру.