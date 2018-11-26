"Черноморец" вышел победителем в поединке аутсайдеров УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В одном из воскресных поединков 16 тура Украинской Премьер-лиги одесский “Черноморец” на своем стадионе сыграл с киевским “Арсеналом”, передает корреспондент УНН.
Киевская команда открыла счет в середине второй части игры — Дубинчак навесил в штрафную, удар нанес Максим Фещук, после этого мяч попал в крестовину ворот, а на добивании успешно сыграл Семенюк.
Пять минут хватило “морякам” чтобы вернуть ничейные цифры на табло. Черной с левой бровки навесил, а Мусолитин один нанес удар головой. Победный гол оформил Ковлаь, который отметился выстрелом с линии штрафной — 2:1.
Примечательно, что “моряки” прервали серию из 6 поражений подряд и 12 очками выступают на предпоследнем месте. “Арсенал” с 7 пунктами на дне чемпионата.