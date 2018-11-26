"Чорноморець" вийшов переможцем у поєдинку аутсайдерів УПЛ

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. В одному із недільних поєдинків 16 туру Української Прем’єр-ліги одеський “Чорноморець” на власному стадіоні зіграв із київським “Арсеналом”, передає кореспондент УНН.

Київська команда відкрила рахунок у середині другої частини гри — Дубінчак навісив у штрафну, удару завдав Максим Фещук, після цього м’яч потрапив у хрестовину воріт, а на добиванні успішно зіграв Семенюк.

П’ять хвилин вистачило “морякам” аби повернути нічийні цифри на табло. Чорній з лівої бровки навісив, а Мусолітін самісінький завдав удару головою. Переможний гол оформив Ковлаь, який відзначився пострілом з лінії штрафної — 2:1.

Примітно, що “моряки” перервали серію з 6 поразок поспіль і 12 очками виступають на передостанньому місці. “Арсенал” з 7 пунктами на дні чемпіонату.

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