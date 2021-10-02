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"Черноморец" в матче с "Колос" продолжил серию поражений в УПЛ

"Черноморец" в матче с "Колос" продолжил серию поражений в УПЛ

Киев  •  УНН

 • 15700 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Матчем с участием “Черноморца” и “Колоса” была открыта программа сегодняшнего соревновательного дня 10-го тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Очень богатым на события выдался стартовый матч субботней части 10 тура. По итогам первых 45 минут зрители увидели два забитых мяча (хозяев отличился Лысенко, а за одесситов Смирный), а еще — немало моментов, опасных ситуаций, других интересных событий.

Обеим командам победа была не только необходима — жизненно важная, учитывая турнирное положение. Тем не менее в игровом плане это проявилось так, что “Черноморец” атаковал системно, массово, а “Колос”, благодаря контратаки, создал ощутимо больше моментов. И победный гол забил за “Колос” бразилец Оливейра — 2: 1.

Дополнение

В турнирной таблице “Колос” с 11 баллами поднялся на 9-ю строчку, а одесситы идут в зоне вылета из 6-ю очками.

Украинские Национальные Новости

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