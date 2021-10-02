“Чорноморець” у матчі з “Колосом” продовжив серію поразок в УПЛ

Деталі

Дуже багатим на події видався стартовий матч суботньої частини 10 туру. За підсумком перших 45 хвилин глядачі побачили два забиті м’ячі (за господарів відзначився Лисенко, а за одеситів Смирний), а ще — чимало моментів, небезпечних ситуацій, інших цікавих подій.

Обом командам перемога була не те що необхідна — життєво важлива, з огляду на турнірне становище. Тим не менше в ігровому плані це проявилося так, що “Чорноморець” атакував системніше, масовіше, натомість “Колос”, завдяки контратакам, створив відчутно більше моментів. І переможний гол забив за “Колос” бразилець Олівейра — 2:1.

Доповнення

У турнірній таблиці “Колос” з 11 балами піднявся на 9-й рядок, а одесити йдуть у зоні вильоту із 6-ма очками.