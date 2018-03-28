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Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата

Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата

Киев  •  УНН

 • 10365 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Правительство Черногории приняло решение объявить персоной нон грата одного российского дипломата и отозвать согласие на назначение почетного консула РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Черногории, передает УНН.

"Правительство Черногории приняло решение объявить дипломатического представителя, который был аккредитован в Посольстве Российской Федерации, персоной нон грата, и отозвать согласие на назначение почетного консула Российской Федерации в Черногории. Посольство Российской Федерации в Подгорице было проинформировано о мерах за семидневный срок для того, чтобы дипломатический представитель оставил Черногорию", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, Черногория приняла такое решение в сотрудничестве с союзниками в соответствии с мер, принятых членами ЕС и НАТО относительно действий России и нападения с использованием химического вещества на территории Соединенного Королевства.

Ранее в этот день Люксембург заявил, что отзывает своего посла в Москве для консультаций.

Напомним, сейчас 27 стран мира объявили о решении выслать российских диппредставителей. Сегодня в список присоединились Молдова, Австралия, Бельгия и Ирландия.

Кроме того, Североатлантический Альянс заявил о решении сократить количество российских представителей при НАТО.

Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Украина также решила выдворить российских дипломатов. Как сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, их выдворят из Украины в ближайшее время и объявили персонами нон-грата.

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