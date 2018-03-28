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Чорногорія оголосила персоною нон грата російського дипломата

Чорногорія оголосила персоною нон грата російського дипломата

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Уряд Чорногорії прийняв рішення оголосити персоною нон грата одного російського дипломата і відкликати згоду на призначення почесного консула РФ. Про це йдеться у заяві на сайті уряду Чорногорії, передає УНН.

“Уряд Чорногорії прийняв рішення оголосити дипломатичного представника, який був акредитований у Посольстві Російської Федерації, persona non grata, та відкликати згоду на призначення почесного консула Російської Федерації в Чорногорії. Посольство Російської Федерації в Подгориці було поінформовано про заходи з семиденним терміном для того, щоб дипломатичний представник залишив Чорногорію”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначено в повідомленні, Чорногорія прийняла таке рішення у співпраці з союзниками у відповідності до заходів, вжитих членами ЄС та НАТО щодо дій Росії та нападу з використанням хімічної речовини на території Сполученого Королівства.

Раніше цього дня Люксембург заявив, що відкликає свого посла в Москві для консультацій.

Нагадаємо, зараз 27 країн світу оголосили про рішення вислати російських диппредставників. Сьогодні до списку приєдналися Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.

Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері.

Україна також вирішила видворити російських дипломатів. Як повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца, їх видворять з України найближчим часом та їх оголосили персонами нон-грата.

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