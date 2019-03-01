Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму – Климкин

"Черное море никогда не будете принадлежать российскому режиму. Оно станет для него "Бербудським треугольником", - заявил министр.

По его словам, вопрос черноморской безопасности нужно и необходимо проводить именно в Одессе.

Он отметил также, что сегодня с международными партнерами состоится обсуждение того, что можно сделать вместе.

"Я очень приветствую сегодня представителей наших ВМС, мы знаем, что мы должны сделать и мы знаем, что мы сделаем для развития наших ВМС. Мы должны сделать так, чтобы наши были лучше российских. Это может звучать, как нечто амбициозное, но я верю, что мы это сделаем вместе с нашими партнерами... Несколько дней назад мы стояли вместе на палубе американского эсминца. Я уверен, так же когда-то будем стоять на палубе украинского эсминца, и не только в Одессе, но и в Севастополе", - сказал Климкин.

Напомним, в Одессе началась Первая Международная конференция "Одесские дебаты".

Ранее сообщалось, что в Одессу прибыл американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (DDG 75) класса "Арли Берк".