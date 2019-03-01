Чорне море ніколи не буде належати російському режиму – Клімкін
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 березня. УНН. Чорне море ніколи не буде належати російському режиму. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час Першої Міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі, передає кореспондент УНН.
"Чорне море ніколи не будете належати російському режиму. Воно стане для нього "Бербудським трикутником", - заявив Міністр.
З його слів, питання чорноморської безпеки потрібно і необхідно проводити саме в Одесі.
Він зазначив також, що сьогодні з міжнародними партнерами відбудеться обговорення того, що можна зробити разом.
"Я дуже вітаю сьогодні представників наших ВМС, ми знаємо, що ми маємо зробити і ми знаємо, що ми зробимо для розбудови наших ВМС. Маємо зробити так, щоб наші були кращі за російські. Це може звучати, як щось таке амбітне, але я вірю, що ми це зробимо разом з нашими партнерами... Декілька днів тому ми стояли разом на палубі американського есмінця. Я впевнений, так само колись будемо стояти на палубі українського есмінця, і не тільки в Одесі, але і в Севастополі", - сказав Клімкін.
Нагадаємо, в Одесі розпочалась Перша Міжнародна конференція "Одеські дебати".
Раніше повідомлялося, що в Одесу прибув американський ракетний есмінець "Дональд Кук" (DDG 75) класу "Арлі Берк".