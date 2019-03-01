Чорне море ніколи не буде належати російському режиму – Клімкін

"Чорне море ніколи не будете належати російському режиму. Воно стане для нього "Бербудським трикутником", - заявив Міністр.

З його слів, питання чорноморської безпеки потрібно і необхідно проводити саме в Одесі.

Він зазначив також, що сьогодні з міжнародними партнерами відбудеться обговорення того, що можна зробити разом.

"Я дуже вітаю сьогодні представників наших ВМС, ми знаємо, що ми маємо зробити і ми знаємо, що ми зробимо для розбудови наших ВМС. Маємо зробити так, щоб наші були кращі за російські. Це може звучати, як щось таке амбітне, але я вірю, що ми це зробимо разом з нашими партнерами... Декілька днів тому ми стояли разом на палубі американського есмінця. Я впевнений, так само колись будемо стояти на палубі українського есмінця, і не тільки в Одесі, але і в Севастополі", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, в Одесі розпочалась Перша Міжнародна конференція "Одеські дебати".

Раніше повідомлялося, що в Одесу прибув американський ракетний есмінець "Дональд Кук" (DDG 75) класу "Арлі Берк".