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Любителям обновок не советуют ехать в шопинг-туры за границу в "черную пятницу"

Киев  •  УНН

 • 18677 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во время распродаж в магазинах к чёрной пятнице за границей будут реализовать сток, а не ходовые товары. Поэтому, украинские туроператоры не привязывают шопинг-туры к "чёрной пятнице". Об этом рассказал президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич в комментарии корреспонденту УНН.

"Шопинг-туров нет на "чёрную пятницу". Они и так очень специфический продукт, и он точно не привязан к "чёрной пятнице". Какие-то есть распродажи, но это маркетинговый ход, в первую очередь. Как и у нас, так и там – не обходиться без обмана. Где-то такое есть, но не на ходовые товары. Скорее, реализовать сток, чем сделать реальные скидки на все товары. Ради чёрной пятницы никто не ездит", – сказал Антон Рудич.

Он также добавил, что распродажи будут зависеть от конкретного магазина, и можно было бы узнать у любителей шопинга, где будут происходить распродажи и все-таки поехать за границу ради покупок.

"Где реально дают скидки. То, что они дают скидки в интернет магазинах – такое есть. Мы знаем про сумасшедшие распродажи, но для этого ехать никуда не надо", - добавил Антон Рудич.

За его словами, туроператоры не позиционируют поездки шопинг-туров на "чёрную пятницу".

"Они просто на свои туры дают специальные условия. На пляжные, самые обычные туры. А именно поездки на шопинг – я не слышал, чтобы пользовались популярностью и вообще существовали", - добавил Антон Рудич.

Напомним, украинцам рассказали о новых местах для встречи Нового года за рубежом.

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