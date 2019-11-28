Любителям обновок не радять їхати в шопінг-тури за кордон у "чорну п'ятницю"

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Під час розпродажів в магазинах до чорної п'ятниці за кордоном будуть реалізувати сток, а не ходові товари. Тому, українські туроператори не прив'язують шопінг-тури до "чорної п'ятниці". Про це розповів президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич в коментарі кореспонденту УНН.