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Любителям обновок не радять їхати в шопінг-тури за кордон у "чорну п'ятницю"

Любителям обновок не радять їхати в шопінг-тури за кордон у "чорну п'ятницю"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Під час розпродажів в магазинах до чорної п'ятниці за кордоном будуть реалізувати сток, а не ходові товари. Тому, українські туроператори не прив'язують шопінг-тури до "чорної п'ятниці". Про це розповів президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич в коментарі кореспонденту УНН.

"Шопінг-турів немає на "чорну п'ятницю". Вони і так дуже специфічний продукт, і він точно не прив'язаний до "чорної п'ятниці". Якісь є розпродажі, але це маркетинговий хід, в першу чергу. Як і у нас, так і там - не обходиться без обману. Десь таке є, але не на ходові товари. Швидше, реалізувати сток, ніж зробити реальні знижки на всі товари. Заради "чорної п'ятниці" ніхто не їздить", - сказав Антон Рудич.

Він також додав, що розпродажі будуть залежати від конкретного магазину, і можна було б дізнатися в любителів шопінгу, де відбуватимуться розпродажі і все-таки поїхати за кордон ради покупок.

"Де реально дають знижки. Те, що вони дають знижки в інтернет-магазинах - таке є. Ми знаємо про божевільні розпродажі, але для цього їхати нікуди не треба", - додав Антон Рудич.

За його словами, туроператори не позиціонують поїздки шопінг-турів на "чорну п'ятницю".

"Вони просто на свої тури дають спеціальні умови. На пляжні, найбільш звичайні тури. А саме поїздки на шопінг - я не чув, щоб вони користувалися популярністю і взагалі існували", - додав Антон Рудич.

Нагадаємо, українцям розповіли про нові місця для зустрічі Нового року за кордоном.

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