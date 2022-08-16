Почему реанимобили так важны для Украины: потребность, статистика, перспективы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Согласно статистике, если человеку оказать неотложную медицинскую помощь в течение первых 10 минут, вероятность его выживания составляет 80%. Каждая последующая минута уменьшает этот показатель почти вдвое. Поэтому укомплектование больниц и госпиталей реанимобилями становится важной задачей, пишет УНН.
По словам первой леди Елены Зеленской, сейчас нужное количество достигает не менее 400 реанимобилей. Эта цифра будет меняться, ведь, по данным Министерства здравоохранения, за последние 6 месяцев из строя выведено около 90 автомобилей экстренной медицинской помощи. Еще 241 было потеряно.
Поддерживают инициативу первой леди своими ежедневными донатами как граждане всех стран мира, так и украинский и международный бизнес.
Неделю назад компания «Эпицентр К» начала кампанию, в рамках которой будет передавать процент от продаж на реанимобили. С 15 августа стартовал всеукраинский проект «Поддержи себя — поддержи Украину» по инициативе бренда «Олидетрим». 50% от каждой реализуемой упаковки витамина D3 «Олидетрим 2000» будут направлены на закупку реанимобилей. Компания планирует собрать 3 700 000 грн и передать реанимобили на медицинские нужды для госпиталей и больниц уже в сентябре.
Реанимобиль – специализированная машина скорой помощи, оборудованная всем необходимым для безопасной транспортировки тяжелораненых и одновременного оказания экстренной медицинской помощи. В отличие от машин скорой помощи реанимобили оснащены специальным дополнительным оборудованием, необходимым для экстренной госпитализации пациентов в тяжелом состоянии. В частности, в реанимобилях предусмотрено наличие аппаратов искусственной вентиляции легких.
В нынешних условиях, когда экстренные ситуации возникают ежеминутно, реанимобили незаменимы, и этот запас необходимо регулярно обновлять.