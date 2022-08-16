Почему реанимобили так важны для Украины: потребность, статистика, перспективы

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 15462 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 49160 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 93478 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 128317 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 126878 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 278437 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135579 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122854 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 379166 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84362 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 13922 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 8686 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 6592 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 12207 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 11234 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 278436 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 300688 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 379166 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 355403 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 401430 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 80427 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113995 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133575 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172417 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81567 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Почему реанимобили так важны для Украины: потребность, статистика, перспективы

Киев • УНН

 • 193084 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Согласно статистике, если человеку оказать неотложную медицинскую помощь в течение первых 10 минут, вероятность его выживания составляет 80%. Каждая последующая минута уменьшает этот показатель почти вдвое. Поэтому укомплектование больниц и госпиталей реанимобилями становится важной задачей, пишет УНН.

Почему реанимобили так важны для Украины: потребность, статистика, перспективы

По словам первой леди Елены Зеленской, сейчас нужное количество достигает не менее 400 реанимобилей. Эта цифра будет меняться, ведь, по данным Министерства здравоохранения, за последние 6 месяцев из строя выведено около 90 автомобилей экстренной медицинской помощи. Еще 241 было потеряно.

Поддерживают инициативу первой леди своими ежедневными донатами как граждане всех стран мира, так и украинский и международный бизнес.

Неделю назад компания «Эпицентр К» начала кампанию, в рамках которой будет передавать процент от продаж на реанимобили. С 15 августа стартовал всеукраинский проект «Поддержи себя — поддержи Украину» по инициативе бренда «Олидетрим». 50% от каждой реализуемой упаковки витамина D3 «Олидетрим 2000» будут направлены на закупку реанимобилей. Компания планирует собрать 3 700 000 грн и передать реанимобили на медицинские нужды для госпиталей и больниц уже в сентябре.

Реанимобиль – специализированная машина скорой помощи, оборудованная всем необходимым для безопасной транспортировки тяжелораненых и одновременного оказания экстренной медицинской помощи. В отличие от машин скорой помощи реанимобили оснащены специальным дополнительным оборудованием, необходимым для экстренной госпитализации пациентов в тяжелом состоянии. В частности, в реанимобилях предусмотрено наличие аппаратов искусственной вентиляции легких.

В нынешних условиях, когда экстренные ситуации возникают ежеминутно, реанимобили незаменимы, и этот запас необходимо регулярно обновлять.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81