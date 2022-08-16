Почему реанимобили так важны для Украины: потребность, статистика, перспективы

По словам первой леди Елены Зеленской, сейчас нужное количество достигает не менее 400 реанимобилей. Эта цифра будет меняться, ведь, по данным Министерства здравоохранения, за последние 6 месяцев из строя выведено около 90 автомобилей экстренной медицинской помощи. Еще 241 было потеряно.

Поддерживают инициативу первой леди своими ежедневными донатами как граждане всех стран мира, так и украинский и международный бизнес.

Неделю назад компания «Эпицентр К» начала кампанию, в рамках которой будет передавать процент от продаж на реанимобили. С 15 августа стартовал всеукраинский проект «Поддержи себя — поддержи Украину» по инициативе бренда «Олидетрим». 50% от каждой реализуемой упаковки витамина D3 «Олидетрим 2000» будут направлены на закупку реанимобилей. Компания планирует собрать 3 700 000 грн и передать реанимобили на медицинские нужды для госпиталей и больниц уже в сентябре.

Реанимобиль – специализированная машина скорой помощи, оборудованная всем необходимым для безопасной транспортировки тяжелораненых и одновременного оказания экстренной медицинской помощи. В отличие от машин скорой помощи реанимобили оснащены специальным дополнительным оборудованием, необходимым для экстренной госпитализации пациентов в тяжелом состоянии. В частности, в реанимобилях предусмотрено наличие аппаратов искусственной вентиляции легких.

В нынешних условиях, когда экстренные ситуации возникают ежеминутно, реанимобили незаменимы, и этот запас необходимо регулярно обновлять.