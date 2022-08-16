Чому реанімобілі так важливі для України: потреба, статистика, перспективи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Згідно зі статистикою, якщо людині надати невідкладну медичну допомогу протягом перших 10 хвилин, вірогідність її виживання становить 80%. Кожна наступна хвилина зменшує цей показник майже вдвічі. Тому укомплектування лікарень та шпиталів реанімобілями стає важливим завданням, пише УНН.
За словами першої леді Олени Зеленської, нині потрібна кількість сягає щонайменше 400 реанімобілів. Ця цифра змінюватиметься, адже, за даними Міністерства охорони здоров’я, за останні 6 місяців із ладу виведено близько 90 автомобілів екстреної медичної допомоги. Ще 241 було втрачено.
Підтримують ініціативу першої леді своїми щоденними донатами як громадяни усіх країн світу, так і український та міжнародний бізнес.
Тиждень тому компанія «Епіцентр К» розпочала кампанію, у межах якої передаватиме відсоток від продажу на реанімобілі. З 15 серпня стартував всеукраїнський проєкт «Підтримай себе — підтримай Україну» за ініціативи бренду «Олідетрим». 50% від кожної реалізованої упаковки вітаміну D3 «Олідетрим 2000» будуть спрямовані на закупівлю реанімобілів. Компанія планує зібрати 3 700 000 грн і передати реанімобілі на медичні потреби для шпиталів і лікарень вже у вересні.
Реанімобіль – спеціалізована машина швидкої допомоги, обладнана всім необхідним для безпечного транспортування важкопоранених та одночасного надання екстреної медичної допомоги. На відміну від машин швидкої допомоги, реанімобілі оснащені спеціальним додатковим обладнанням, необхідним для екстреної госпіталізації пацієнтів у тяжкому стані. Зокрема, у реанімобілях передбачено наявність апаратів штучної вентиляції легень.
У нинішніх умовах, коли екстрені ситуації виникають щохвилини, реанімобілі є незамінними, і цей запас необхідно регулярно поновлювати.