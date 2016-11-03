Мужчине грозит до 10 лет заключения за сбыт фальшивых российских рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который сбывал поддельные банкноты номиналом 5000 российских рублей, которые не соответствуют образцам банкнот Банка Российской Федерации, находящихся в официальном обращении на территории Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Установлено, что с 2014 года подозреваемого разыскивали правоохранители Донецкой области за совершение аналогичного правонарушения.
Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме этого правонарушителя проверяют на причастность к совершению уголовных преступлений в Киеве, Кировоградской и Винницкой областях.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.