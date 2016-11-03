Мужчине грозит до 10 лет заключения за сбыт фальшивых российских рублей

Установлено, что с 2014 года подозреваемого разыскивали правоохранители Донецкой области за совершение аналогичного правонарушения.

Сейчас он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме этого правонарушителя проверяют на причастность к совершению уголовных преступлений в Киеве, Кировоградской и Винницкой областях.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.