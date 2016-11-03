Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення за збут фальшивих російських рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який збував підроблені банкноти номіналом 5000 російських рублів, які не відповідають зразкам банкнот Банку Російської Федерації, що перебувають в офіційному обігу на території України. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.
Встановлено, що з 2014 року підозрюваного розшукували правоохоронці Донецької області за вчинення аналогічного правопорушення.
Наразі його затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Окрім цього правопорушника перевіряють на причетність до вчинення кримінальних правопорушень у Києві, Кіровоградській та Вінницькій областях.
Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.