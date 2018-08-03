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17:47 • 12449 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Мужчине грозит 7 лет тюрьмы за изнасилование юной девушки

Мужчине грозит 7 лет тюрьмы за изнасилование юной девушки

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Обвиняемому в изнасиловании 20-летней девушки грозит до 7 лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

“Обвинительный акт в отношении указанного мужчины прокуратурой утвержден и направлен в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе расследования собрано достаточно веских доказательств того, что в ночь на 25 мая 33-летний ранее судимый за корыстные преступления мужчина, увидев на улице одинокую девушку, затащил ее в гараж, где, приставив к шее нож и применяя физическое насилие, удовлетворил свою половую страсть. После изнасилования нападающий отобрал у потерпевшей принадлежащее ей имущество на общую сумму более 6 тысяч грн и с места преступления скрылся.

Под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры завершено досудебное расследование уголовного производства по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Напомним, суд посадил на 11 лет серийного насильника.

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