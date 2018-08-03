Чоловіку загрожує 7 років тюрми за зґвалтування юної дівчини

“Обвинувальний акт стосовно вказаного чоловіка прокуратурою затверджено та скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході розслідування зібрано достатньо вагомих доказів того, що у ніч на 25 травня 33-річний раніше судимий за корисливі злочини чоловік, побачивши на вулиці самотню дівчину, затягнув її за гараж, де, приставивши до шиї ніж та застосовуючи фізичне насильство, задовольнив свою статеву пристрасть. Після зґвалтування нападник відібрав у потерпілої належне їй майно на загальну суму понад 6 тисяч грн та з місця злочину утік.

Під процесуальним керівництвом Краматорської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) та ч. 1 ст. 187 (розбій) КК України.

Нагадаємо, суд посадив на 11 років серійного ґвалтівника.