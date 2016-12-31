Мужчин, которые пытались поджечь квартиру мэра Херсона задержали на автовокзале

29-летний херсонец и 31-летний уроженец Луганской области имели намерение повторно сделать совершенное ранее. По указанию начальника ГУНП Артура Мерикова для расследования преступления была создана отдельная специальная группа. Отрабатывались все возможные версии, связанные как со служебной деятельностью потерпевшего, так и личными мотивами. В ходе проведения необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое мужчин. Под подозрение попали 29-летний херсонец и 31-летний уроженец Луганской области, который в настоящее время проживает в России.

Как рассказал А.Мериков, подозреваемые передвигались по Херсону на автомобиле "BMW" с иностранной регистрацией. По словам одного из задержанных, вчера они закупили жидкость для розжига и намеревались ночью снова поджечь квартиру городского головы. Но не смогли открыть кодовый замок на входной двери в подъезд. Сегодня утром полицейские задержали злоумышленников на междугородном автовокзале при попытке выехать из Херсона. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщалось ранее, ночью 9 ноября неизвестные лица подожгли дверь квартиры Херсонского городского головы В. Миколаенко. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили частичное повреждение входной двери, на полу находилась пустая бутылка с жидкостью для розжига. По данному факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".

Напомним, в Херсоне задержали экстремистов, которые планировали поджечь квартиру городского головы .