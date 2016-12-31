Чоловіків, які намагались підпалити квартиру мера Херсона, затримали на автовокзалі

29-річний херсонець та 31-річний уродженець Луганської області мали намір повторно зробити скоєне раніше.За вказівкою начальника ГУНП Артура Мєрікова для розслідування злочину була створена окрема спеціальна група. Відпрацьовувалися всі можливі версії, пов’язані, як зі службовою діяльністю потерпілого, так і особистими мотивами. В ході проведення необхідних слідчих та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до скоєння злочину можуть бути причетні двоє чоловіків. Під підозру потрапили 29-річний херсонець та 31-річний уродженець Луганської області, який на теперішній час проживає в Росії.

Як розповів А.Мєріков, підозрювані пересувалися по Херсону на автомобілі “BMW” з іноземною реєстрацією. Зі слів одного із затриманих, вчора вони закупили рідину для розпалу і мали намір вночі знов підпалити квартиру міського голови. Але не змогли відчинити кодовий замок на вхідних дверях до під’їзду. Сьогодні вранці поліцейські затримали зловмисників на міжміському автовокзалі при спробі виїхати з Херсону. Наразі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії.

Як повідомлялося раніше, вночі 9 листопада невідомі особи підпалили двері квартири Херсонського міського голови В. Миколаєнко. При огляді місця події правоохоронці виявили часткове пошкодження вхідних дверей, на підлозі знаходилась порожня пляшка з рідиною для розпалу. За цим фактом було розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України “Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу”.

Нагадаємо, у Херсоні затримали екстремістів, які планували підпалити квартиру міського голови.