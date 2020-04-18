Мужчину зажало в машине в результате ДТП в Кировоградской области

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 17911 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 67391 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 98117 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126153 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127321 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 169522 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121147 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 155472 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104904 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103053 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 14:27 • 113009 просмотра
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Мужчину зажало в машине в результате ДТП в Кировоградской области

Мужчину зажало в машине в результате ДТП в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 30986 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. В пятницу в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на автодороге Богдановка-Екатериновка на территории Долинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом УНН сообщили в пресс-службе УГСЧС в Кировоградской области.

В результате ДТП легковой автомобиль Opel Astra съехал в кювет, а пассажира зажало в салоне.

Спасатели с помощью пневмоинструмента освободили заблокированного пассажира и передали медикам скорой помощи.

Напомним, ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Кропивницком.

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