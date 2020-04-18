Чоловіка затисло в автівці внаслідок ДТП на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. У п'ятницю до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Богданівка-Катеринівка на території Долинського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це УНН поінформували в пресслужбі УДСНС в Кіровоградській області.
Внаслідок ДТП легковий автомобіль Opel Astra з’їхав у кювет, а пасажира затисло в салоні.
Рятувальники за допомогою пневмоінструменту вивільнили заблокованого пасажира та передали медикам швидкої допомоги.
Нагадаємо, ДТП за участі чотирьох автівок сталася у Кропивницькому.