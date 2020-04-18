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"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
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"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

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Чоловіка затисло в автівці внаслідок ДТП на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. У п'ятницю до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Богданівка-Катеринівка на території Долинського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це УНН поінформували в пресслужбі УДСНС в Кіровоградській області.

Чоловіка затисло в автівці внаслідок ДТП на Кіровоградщині

Внаслідок ДТП легковий автомобіль Opel Astra з’їхав у кювет, а пасажира затисло в салоні.

Рятувальники за допомогою пневмоінструменту вивільнили заблокованого пасажира та передали медикам швидкої допомоги.

Нагадаємо, ДТП за участі чотирьох автівок сталася у Кропивницькому.

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