Мужчину осудили за незаконную переправку иностранцев через границу в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Луганской области осудили мужчину к семи годам лишения свободы за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что 47-летний мужчина, незаконно переправил двух лиц через государственную границу Украины в Российскую Федерацию, при этом получив за это вознаграждение. Находясь между пгт Меловое и поселком Чертково Ростовской области РФ, путем личных указаний и жестами направил лиц в направлении государственной границы Украины с РФ.
Суд признал мужчину виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.