Мужчину осудили за незаконную переправку иностранцев через границу в Луганской области

Установлено, что 47-летний мужчина, незаконно переправил двух лиц через государственную границу Украины в Российскую Федерацию, при этом получив за это вознаграждение. Находясь между пгт Меловое и поселком Чертково Ростовской области РФ, путем личных указаний и жестами направил лиц в направлении государственной границы Украины с РФ.

Суд признал мужчину виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.