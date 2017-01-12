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Чоловіка засудили за незаконне переправлення іноземців через кордон на Луганщині

Чоловіка засудили за незаконне переправлення іноземців через кордон на Луганщині

Київ • УНН

 • 6070 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. На Луганщині засудили чоловіка до семи років позбавлення волі за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Встановлено, що 47-річний чоловік, незаконно переправив двох осіб через державний кордон України до Російської Федерації, при цьому отримавши за це винагороду. Знаходячись між смт. Мілове та селищем Чертково Ростовської області РФ, шляхом особистого надання вказівок та жестами спрямував осіб в напрямку державного кордону України з РФ.

Суд визнав чоловіка винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та призначено покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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