Мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю в парке "Дружбы народов", арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Суд постановил взять под стражу 36-летнего мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Следствием установлено, что 1 марта находясь в помещении заброшенного здания в парке «Дружбы Народов», изнасиловал неестественным путем несовершеннолетнюю девушку, вызвав ей тяжкие телесные повреждения. После чего, забрав мобильный девушки, скрылся с места совершения преступления.
На следующий день правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 35-летний местный житель неоднократно судимый, в том числе за изнасилование.
В прокуратуре сообщили, что действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст.186 (грабеж) УК Украины. Деснянский районный суд города Киева ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, также в начале марта полиция задержала мужчину, который изнасиловал 6-летнюю дочь .