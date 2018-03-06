Чоловіка, який зґвалтував неповнолітню у парку "Дружби народів", арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Суд постановив взяти під варту 36-річного чоловіка, який зґвалтував 15-річну дівчину. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Слідством встановлено, що 1 березня перебуваючи в приміщенні покинутої будівлі в парку «Дружби Народів», зґвалтував неприродним шляхом неповнолітню дівчину, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження. Після чого, забравши мобільний дівчини, зник з місця вчинення злочину.
Наступного дня правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. Ним виявився 35-річний місцевий мешканець неодноразово судимий, в тому числі за зґвалтування.
У прокуратурі повідомили, що дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст.186 (грабіж) КК України. Деснянський районним судом міста Києва йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, також на початку березня поліція затримала чоловіка, який згвалтував 6-річну доньку.