Мужчину убило деревом на Волыни
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 1 мая. УНН. Тридцатипятилетний житель села Литовеж Иваничевского района вчера погиб во время незаконной вырубки леса. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
“Трагедия произошла на территории Павловского лесничества, где неизвестные пытались самовольно срезать сосну. Падающее дерево смертельно травмировало одного человека”, — говорится в сообщении.
Его смерть констатировали врачи и полиция, которые прибыли на место инцидента. Погибшим оказался 35-летний житель села Литовеж.
Полиция расследует все обстоятельства смерти и причастность к трагедии сообщников.
Напомним, в конце марта в Гане на популярных водопадах Кинтампо большое дерево упало на купающихся школьников и туристов. В результате происшествия погибло 19 человек.