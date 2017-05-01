Чоловіка вбило деревом на Волині
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 1 травня. УНН. Тридцятип’ятирічний житель села Литовеж Іваничівського району вчора загинув під час незаконної вирубки лісу. Про це УНН повідомили в прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
“Трагедія сталася на території Павлівського лісництва, де невідомі намагалися самовільно зрізати сосну. Падаюче дерево смертельно травмувало одного чоловіка”, — йдеться у повідомленні.
Його смерть констатували лікарі та поліція, які прибули на місце інциденту. Загиблим виявився 35-річний житель села Литовеж.
Поліція розслідує всі обставини смерті та причетність до трагедії спільників.
Нагадаємо, наприкінці березня у Гані на популярних водоспадах Кінтампо велике дерево впало на школярів і туристів, що купалися. В результаті події загинули 19 осіб.