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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Чоловіка вбило деревом на Волині

Київ • УНН

 • 10158 перегляди

ЛУЦЬК-КИЇВ. 1 травня. УНН. Тридцятип’ятирічний житель села Литовеж Іваничівського району вчора загинув під час незаконної вирубки лісу. Про це УНН повідомили в прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Чоловіка вбило деревом на Волині

“Трагедія сталася на території Павлівського лісництва, де невідомі намагалися самовільно зрізати сосну. Падаюче дерево смертельно травмувало одного чоловіка”, — йдеться у повідомленні.

Його смерть констатували лікарі та поліція, які прибули на місце інциденту. Загиблим виявився 35-річний житель села Литовеж.

Поліція розслідує всі обставини смерті та причетність до трагедії спільників.

Нагадаємо, наприкінці березня у Гані на популярних водоспадах Кінтампо велике дерево впало на школярів і туристів, що купалися. В результаті події загинули 19 осіб.

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