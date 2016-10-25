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15 марта, 19:03 • 115829 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168543 просмотра

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15 марта, 13:22 • 139154 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Мужчину в Иране приговорили к 18 годам за "оскорбление святости"

Мужчину в Иране приговорили к 18 годам за "оскорбление святости"

Киев • УНН

 • 7142 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Иране приговорили к 18 годам заключения 46-летнего Робина Шахини, который имеет двойное ирано-американское гражданство, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Его признали виновным в сотрудничестве с США и "оскорблении святости", сообщил иранской службе Радио Свобода один из родственников Шахини, который проживает в США.

Родственник не захотел, чтобы его имя называли из-за вопроса безопасности. Он сказал, что "шокирован" приговором Робину Шахини.

"Нет никаких доказательств в поддержку обвинений кроме нескольких сообщений в Facebook и блоге", - сказал он, добавив, что семья будет обжаловать приговор.

Робина Шахини, который закончил университет Сан-Диего, задержали, когда он приехал в Иран, чтобы навестить мать.

На прошлой неделе власти Ирана сообщили о заключении до 10 лет нескольких человек, среди них по меньшей мере два с двойным американо-иранский гражданством - Сиамак и Бквер Намази. Их обвинили в "сотрудничестве с вражеской властью".

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