Мужчину в Иране приговорили к 18 годам за "оскорбление святости"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Иране приговорили к 18 годам заключения 46-летнего Робина Шахини, который имеет двойное ирано-американское гражданство, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Его признали виновным в сотрудничестве с США и "оскорблении святости", сообщил иранской службе Радио Свобода один из родственников Шахини, который проживает в США.
Родственник не захотел, чтобы его имя называли из-за вопроса безопасности. Он сказал, что "шокирован" приговором Робину Шахини.
"Нет никаких доказательств в поддержку обвинений кроме нескольких сообщений в Facebook и блоге", - сказал он, добавив, что семья будет обжаловать приговор.
Робина Шахини, который закончил университет Сан-Диего, задержали, когда он приехал в Иран, чтобы навестить мать.
На прошлой неделе власти Ирана сообщили о заключении до 10 лет нескольких человек, среди них по меньшей мере два с двойным американо-иранский гражданством - Сиамак и Бквер Намази. Их обвинили в "сотрудничестве с вражеской властью".