Чоловіка в Ірані засудили до 18 років за “образу святості”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Ірані засудили до 18 років ув’язнення 46-річного Робіна Шахіні, який має подвійне ірансько-американське громадянство, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Його визнали винним у співпраці зі США та “образі святості”, повідомив іранській службі Радіо Свобода один з родичів Шахіні, який проживає у США.
Родич не захотів, що його ім’я називали через питання безпеки. Він сказав, що “шокований” вироком Робіну Шахіні.
“Немає ніяких доказів на підтримку звинувачень окрім кількох дописів у Facebook та блозі”, — сказав він, додавши, що родина оскаржуватиме вирок.
Робіна Шахіні, який закінчив університет Сан-Дієго, затримали, коли він приїхав до Ірану, щоб відвідати матір.
Минулого тижня владу Ірану повідомила про ув’язнення до 10 років кількох людей, серед них щонайменше двоє з подвійним американсько-іранський громадянством — Сіамак і Бквер Намазі. Їх обвинуватили у “співпраці з ворожою владою”.