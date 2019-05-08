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Мужчину в Польше во второй раз судят за призывы к нетерпимости в отношении украинцев

Киев  •  УНН

 • 5405 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Суд во Вроцлаве на юго-западе Польши начал рассмотрение дела в отношении Кшиштофа Мадея, которого уже второй раз судят за призывы к нетерпимости в отношении украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

Судебный процесс по делу разжигания ненависти на национальной почве в отношении украинцев начался 7 мая. Обвиняемый выступил перед СМИ в суде после другого процесса, где ему инкриминировали подобный поступок.

Так, в 2017 году он уже отвечал в суде за то, что сорвал плакаты с украинской символикой.

Тот инцидент произошел в ноябре 2016 года на Вроцлаве. В школе в рамках образовательной программы "Толерантный европеец" праздновали украинский день. Мадей, который пришел в школу за своей 8-летней дочерью, сорвал установленные в окнах и перед библиотекой плакаты с украинским флагом и гербом Украины.

Мужчина не признал своей вины и призывов к ненависти на национальной или этнической почве. Обвиняемый пояснил тогда в суде, что увидел на одном из плакатов символ "преступной организации ОУН-УПА". "Это разозлило меня. Поэтому я спросил учительницу в библиотеке, кто ответственен за это и чего еще они учат в этой школе", - сказал мужчина.

Во время первого процесса свидетелями в суде выступили учительницы и директор школы. По их словам, на плакатах не было символа организации ОУН-УПА.

Суд первой инстанции признал Мадея виновным и приговорил его к штрафу. Однако, после обжалования решения суд подтвердил вину обвиняемого, но приостановил производство с испытательным сроком на один год и назначил возмещение в размере 500 злотых.

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После оглашения приговора Мадей выступил перед СМИ, которые попросили его о комментарии. На основании публикаций в СМИ и записи слов на диктофон прокуратура снова обвинила Мадея в призыве к ненависти на национальной почве в отношении украинцев, который назвал граждан Украины преступниками. Его обвинили также в сравнении герба и украинского флага с фашистскими символами.

Во вторник во время первого процесса Мадей очередной раз не признал свою вину и заявил, что "смысл его слов исказили с намерением против него".

Он также признал, что сравнил с нацистской свастикой герб украинского государства. По его словам, "герб Украины был неотъемлемой частью украинской идеологии, символики в подразделениях ОУН-УПА и был в центре боевого креста заслуги ОУН-УПА".

Напомним, в мае 2018 года в деревне Глоскув неподалеку от польской столицы Варшавы группа неизвестных злоумышленников напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них.

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