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Чоловіка у Польщі вдруге судять за заклики до нетерпимості до українців

Чоловіка у Польщі вдруге судять за заклики до нетерпимості до українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Суд у Вроцлаві на південному заході Польщі розпочав розгляд справи щодо Кшиштофа Мадея, якого уже вдруге судять за заклики до нетерпимості до українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.

Судовий процес у справі розпалювання ненависті на національному ґрунті до українців розпочався 7 травня. Обвинувачений виступив перед мас-медіа у суді після іншого процесу, де йому інкримінували подібний вчинок.

Так, у 2017 році він вже відповідав у суді за те, що зірвав плакати із українською символікою.

Той інцидент стався у листопаді 2016 року у Вроцлаві. У школі у межах освітньої програми "Толерантний європеєць" святкували український день. Мадей, який прийшов до школи за своєю 8-річною дочкою, зірвав встановлені у вікнах та перед бібліотекою плакати із українським прапором і гербом України.

Чоловік не визнав своєї вини і закликів до ненависті на національному або етнічному ґрунті. Обвинувачений пояснив тоді у суді, що побачив на одному з плакатів символ "злочинної організації ОУН-УПА". "Це роздратувало мене. А тому я запитав учительку в бібліотеці, хто відповідальний за це і чого ще вони навчають у цій школі", - сказав чоловік.

Під час першого процесу свідками у суді виступили учительки та директор школи. За їхніми словами, на плакатах не було символу організації ОУН-УПА.

Суд першої інстанції визнав Мадея винним та засудив його до штрафу. Однак, після оскарження рішення суд підтвердив вину обвинуваченого, але призупинив провадження з випробувальним терміном на один рік та призначив відшкодування у 500 злотих.

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Після оголошення вироку Мадей виступив перед ЗМІ, які попросили його про коментар. На підставі публікацій у ЗМІ та запису слів на диктофон прокуратура знову обвинуватила Мадея у заклику до ненависті на національному ґрунті щодо українців, який назвав громадян України злочинцями. Його обвинуватили також у порівнянні герба та українського прапора з фашистськими символами.

У вівторок під час першого процесу Мадей вчергове не визнав своє вини і заявив, що "сенс його слів спотворили із наміром проти нього".

Він також визнав, що порівняв з нацистською свастикою герб української держави. За його словами, "герб України був невід’ємною частиною української ідеології, символіки у підрозділах ОУН-УПА і був у центрі бойового хреста заслуги ОУН-УПА".

Нагадаємо, у травні 2018 року у селі Глоскув неподалік польської столиці Варшави група невідомих зловмисників напала на трьох громадян України та жорстоко побила одного з них.

Українські Національні Новини

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