Мужчину будут судить за избиение полицейского в Одессе

Установлено, что в июле этого года на линию "102" поступило сообщено о том, что в Одессе по ул. Старицкого происходит драка. На место происшествия выехал автомобильный патруль в составе двух полицейских.

В ходе выяснения обстоятельств конфликта один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес патрульному телесные повреждения.

Так, обвинительный акт в отношении 22-летнего одессита направлено в суд по ч. 2 ст. 345 УК Украины.