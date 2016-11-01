Чоловіка судитимуть за побиття поліцейського в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Одесі чоловіка судитимуть за нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Установлено, що у липні цього року на лінію “102” надійшло повідомлено про те, що в Одесі по вул. Старицького відбувається бійка. На місце події виїхав автомобільний патруль у складі двох поліцейських.
У ході з’ясування обставин конфлікту один із чоловіків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс патрульному тілесні ушкодження.
Так, обвинувальний акт стосовно 22-річного одесита направлено до суду за ч. 2 ст. 345 КК України.