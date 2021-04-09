Мужчину во Львовской области убило обвалившейся стеной
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Во Львовской области во время демонтажных работ погиб мужчина, на которого упала стена. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.
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"8 апреля в селе Гончары (Давыдовской ГТГ), во Львовской области, во время выполнения демонтажных работ на третьем этаже заброшенного трехэтажного кирпичного здания, упала часть стены и смертельно травмировала мужчину", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по вызову к месту происшествия прибыли спасатели. Они изъяли тело погибшего из-под завала с помощью домкрата. Использовав ноши и спасательную веревку, специалисты спустили погибшего с третьего этажа вниз.
Напомним
Недавно в Николаеве во время проведения земляных работ двух мужчин засыпало землей и привалило бетонной плитой.