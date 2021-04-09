Чоловіка на Львівщині вбило стіною, що обвалилася
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Львівській області під час демонтажних робіт загинув чоловік, на якого впала стіна. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення ДСНС України.
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“8 квітня в селі Гончари (Давидівська МТГ), на Львівщині, під час виконання демонтажних робіт на третьому поверсі закинутої трьохповерхової цегляної будівлі, впала частина стіни та смертельно травмувала чоловіка”, — йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що за викликом до місця події прибули рятувальники. Вони вилучили тіло загиблого з-під завалу за допомогою домкрату. Використавши ноші та рятувальну мотузку, фахівці спустили загиблого з третього поверху донизу.
Нагадаємо
Нещодавно у Миколаєві під час проведення земляних робіт двох чоловіків засипало землею та привалило бетонною плитою.