Чоловіка на Львівщині вбило стіною, що обвалилася

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“8 квітня в селі Гончари (Давидівська МТГ), на Львівщині, під час виконання демонтажних робіт на третьому поверсі закинутої трьохповерхової цегляної будівлі, впала частина стіни та смертельно травмувала чоловіка”, — йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що за викликом до місця події прибули рятувальники. Вони вилучили тіло загиблого з-під завалу за допомогою домкрату. Використавши ноші та рятувальну мотузку, фахівці спустили загиблого з третього поверху донизу.

Нагадаємо

Нещодавно у Миколаєві під час проведення земляних робіт двох чоловіків засипало землею та привалило бетонною плитою.