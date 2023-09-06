Мужчину арестовали за сексуальное насилие над родной дочерью

Детали

"Сообщено о подозрении жителю Николаевской области, который в течение 2014-2019 годов совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении малолетней дочери (ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, подозреваемый после развода с женой имел возможность встречаться с малолетней дочерью.

"Посещая отца по месту его проживания в Николаевской области, девочка в течение почти 5 лет неоднократно становилась объектом его преступных посягательств и сексуального насилия", - сообщили в прокуратуре.

О совершенных в отношении нее противоправных действиях ребенок, как отмечается, решился рассказать матери только после переезда из Николаевской области в город Киев.

"По результатам проведенных правоохранителями следственных (розыскных) действий и выводов судебно-психиатрической экспертизы, сообщенные девочкой факты нашли свое подтверждение", - отметили в ведомстве.

По ходатайству прокуратуры Голосеевским районным судом города Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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