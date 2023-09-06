Чоловіка арештували за сексуальне насильство над рідною донькою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Жителю Миколаївської області повідомили про підозру і відправили його під арешт за сексуальне насильство над рідною донькою, повідомляє у середу пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
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"Повідомлено про підозру мешканцю Миколаївщини, який упродовж 2014-2019 років вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство стосовно малолітньої доньки (ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний після розлучення із дружиною мав можливість зустрічатися з малолітньою донькою.
"Відвідуючи батька за місцем його проживання у Миколаївській області, дівчинка упродовж майже 5 років неодноразово ставала об'єктом його злочинних посягань та сексуального насильства", - повідомили у прокуратурі.
Про вчинені стосовно неї протиправні дії дитина, як зазначається, наважилася розповісти матері лише після переїзду з Миколаївської області до міста Києва.
"За результатами проведених правоохоронцями слідчих (розшукових) дій та висновків судово-психіатричної експертизи, повідомлені дівчинкою факти знайшли своє підтвердження", - зазначили у відомстві.
За клопотанням прокуратури Голосіївським районним судом міста Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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