Мужчина погиб под колесами собственного мотоблока в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Житель села Пенкивка Винницкой области погиб под колесами собственного мотоблока. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.
Так, 10 ноября в пять часов утра в Шаргородское отделение полиции поступило сообщение, что возле сельского кладбища под колесами мотоблока лежит мертвый мужчина.
Установлено, что 55-летний пострадавший во время движения на мотоблоке упал под колеса транспортного средства. От полученных телесных повреждений мужчина погиб на месте происшествия.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).