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Чоловік загинув під колесами власного мотоблоку на Вінниччині

Чоловік загинув під колесами власного мотоблоку на Вінниччині

Київ • УНН

 • 10139 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Житель села Пенківка Вінницької області загинув під колесам власного мотоблоку. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.

Так, 10 листопада о п’ятій годині ранку до Шаргородського відділення поліції надійшло повідомлення, що біля сільського кладовища під колесами мотоблоку лежить мертвий чоловік.

Встановлено, що 55-річний потерпілий під час руху на мотоблоці впав під колеса транспортного засобу. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці пригоди.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

 

Українські Національні Новини

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