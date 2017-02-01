Мужчина погиб на стройплощадке Киева

Вчера, 31 января, в полицию Киева поступило сообщение, что на улице Заречной на территории недостроенной многоэтажки с четвертого этажа балкона упал столяр.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего - это 43-летний житель Ровенской области. По предварительной информации, мужчина выполнял работы без ремня безопасности.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.