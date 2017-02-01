Мужчина погиб на стройплощадке Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Полиция Киева устанавливает обстоятельства несчастного случая на стройке, в результате которого погиб человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Вчера, 31 января, в полицию Киева поступило сообщение, что на улице Заречной на территории недостроенной многоэтажки с четвертого этажа балкона упал столяр.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего - это 43-летний житель Ровенской области. По предварительной информации, мужчина выполнял работы без ремня безопасности.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.