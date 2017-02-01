Чоловік загинув на будмайданчику Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Поліція Києва встановлює обставини нещасного випадку на будівництві, внаслідок якого загинув чоловік. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
Вчора, 31 січня, до поліції Києва надійшло повідомлення, що на вулиці Зарічній на території недобудованої багатоповерхівки із четвертого поверху балкону впав столяр.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого – це 43-річний житель Рівненщини. За попередньою інформацією, чоловік виконував роботи без ременя безпеки.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.