Мужчина с ножом напал на спасателей жывотных, которые на лодке отлавливали краснокнижных уток в Киеве

“После многочисленных сложностей, связанных с конфликтами между жителями Оболони, огари на озере Белом успешно отловлены Командой спасения животных. Напомним, что на озере Белом неизвестно откуда взялась стая огарей с подрезанными крыльями. Одна утка была ранена, и ее госпитализировали. Поиски владельца уток ни к чему не привели. Было решено перевезти их в Межигорье, но при попытке отлова несколько жителей начали протестовать, нецензурно выражаться и кидаться камнями в спасателей, после чего операция была свернута”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что достигли консенсуса между собой жители только днем 24 октября. По их совместному решению, уток следовало переправить не в Межигорье, а в Киевский зоопарк.

“Получив разрешение от жителей на проведение работ, спасатели успешно отловили оставшихся шестерых огарей. К сожалению, не обошлось без происшествий. К окончанию операции на спасателей напал агрессивный человек с ножом, который выскочил из темноты и успел нанести удар. Удар ножа попал не в спасательницу, а в лодку. Лодка пробита насквозь. Люди не пострадали”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что полиция приехала только через 40 минут после нападения.

“Нож нашли в кустах. Как будут классифицированы действия человека, решит следствие. На момент совершения нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения, и вероятно, не полностью отдавал отчет о своих поступках”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что утром 25 октября огари прибыли на новое место жительства в Киевский зоологический парк общегосударственного значения.

“Лодка является вещественным доказательством и до окончания следствия ремонту не подлежит”, — добавили спасатели.

Напомним, в Киеве напали с ножом на врача и похитили у него медоборудование.