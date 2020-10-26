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Чоловік з ножем напав на рятувальників тварин, які на човні відловлювали червонокнижних качок у Києві

Чоловік з ножем напав на рятувальників тварин, які на човні відловлювали червонокнижних качок у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Києві на службу рятувальників тварин які на човні відловлювали червонокнижних качок огарі на озері Біле, напав чоловік з ножем і знищив їх човен. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську групу порятунку тварин в Facebook.

“Після численних труднощів, пов’язаних з конфліктами між жителями Оболоні, огарі на озері Білому успішно виловлені Командою порятунку тварин. Нагадаємо, що на озері Білому невідомо звідки взялася зграя огарів з підрізаними крилами. Одна качка була поранена, і її госпіталізували. Пошуки власника качок ні до чого не привели. Було вирішено перевезти їх в Межигір’я, але при спробі вилову кілька жителів почали протестувати, нецензурно виражатися і кидатися камінням в рятувальників, після чого операція була згорнута”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досягли консенсусу між собою жителі тільки вдень 24 жовтня. За їх спільним рішенням, качок слід переправити не в Межигір’я, а в Київський зоопарк.

“Отримавши дозвіл від жителів на проведення робіт, рятувальники успішно відловили залишилися шістьох огарів. На жаль, не обійшлося без пригод. До закінчення операції на рятувальників напав агресивний чоловік з ножем, який вискочив з темряви і встиг нанести удар. Удар ножа потрапив не в рятівницю, а в човен. Човен пробитий наскрізь. Люди не постраждали”, — наголошується в повідомленні.

Відзначається, що поліція приїхала тільки через 40 хвилин після нападу.

“Ніж знайшли в кущах. Як будуть класифіковані дії людини, вирішить слідство. На момент скоєння нападу він перебував в стані алкогольного сп’яніння, і ймовірно, не повністю віддавав звіт про свої вчинки”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вранці 25 жовтня огарі прибули на нове місце проживання в Київський зоологічний парк загальнодержавного значення.

“Човен є речовим доказом і до закінчення слідства ремонту не підлягає”, — додали рятувальники.

Нагадаємо, в Києві напали з ножем на лікаря і викрали у нього медобладнання.

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