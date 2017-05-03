Мужчина выстрелил себе в голову в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 мая. УНН. В Запорожской области мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко, передает корреспондент УНН.
В понедельник, 1 мая, мужчина 1975 года в городе Вольнянске, что под Запорожьем, с целью суицида выстрелил себе в голову.
Медики скорой помощи в 15:24 с огнестрельным ранением головы госпитализировали пострадавшего в отделение реанимации и интенсивной терапии Вольнянской ЦРБ. После обследования нейрохирургом ббыла констатирована кома.
Сейчас пациент остается в реанимации в состоянии мозговой комы.
Напомним, трагический случай произошел вчера, 2 мая, около 13:00 в райцентре Здолбунов. Там пенсионерка выбросилась с балкона 9 этажа. От полученных в результате падения травм женщина погибла на месте происшествия.
Известно, что 66-летнюю женщину постоянно посещали дочери и внуки, поскольку та имела психические расстройства. Поэтому, скорее всего, что это состояние и подтолкнуло ее на отчаянный шаг. Она прыгнула со своего балкона, положив в карман паспорт гражданина Украины и номера телефонов своих детей.