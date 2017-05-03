Чоловік вистрілив собі в голову на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 травня. УНН. На Запоріжжі чоловік намагався покінчити життя самогубством, вистріливши собі в голову. Про це повідомив голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Анатолій Сидоренко, передає кореспондент УНН.
У понеділок, 1 травня, чоловік 1975 року народження у місті Вільнянську, що під Запоріжжям, з метою суїциду вистрілив собі в голову.
Медики швидкої допомоги о 15:24 з вогнепальним пораненням голови госпіталізували постраждалого до відділення реанімації та інтенсивної терапії Вільнянської ЦРЛ. Після обстеження нейрохірургом констатовано кому.
Наразі пацієнт залишається в реанімації у стані мозкової коми.
Нагадаємо, трагічний випадок стався учора, 2 травня, близько 13:00 в райцентрі Здолбунів. Там пенсіонерка викинулася з балкону 9 поверху. Від отриманих у результаті падіння травм жінка загинула на місці події.
Відомо, що 66-річну жінку постійно відвідували дочки та онуки, оскільки та мала психічні розлади. Тож, найімовірніше, що цей стан і підштовхнув її на відчайдушний крок. Вона стрибнула зі свого балкону, поклавши у кишеню паспорт громадянина України та номери телефонів своїх дітей.