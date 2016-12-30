Мужчина в Одессе выстрелил себе в голову и остался жив
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сегодня в центре Одессы мужчина пытался лишить себя жизни. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
Самоубийца выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Событие произошло сегодня в жилом многоквартирном доме на улице Спиридоновская, 14.
"Пострадавший выжил, он госпитализирован в больницу в очень тяжелом состоянии, он в коме", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас правоохранители устанавливают причины, побудившие мужчину к суициду.