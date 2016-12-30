Чоловік у Одесі вистрелив собі в голову і залишився живим

Самогубця вистрілив собі в голову з травматичного пістолета. Подія сталася сьогодні в з житловому багатоквартирному будинку на вулиці Спиридонівській,14.

“Потерпілий вижив, його госпіталізовано до лікарні у дуже важкому стані, він в комі”, — розповіли у прес-службі відомства.

Наразі правоохоронці встановлюють причини, що спонукали чоловіка до суїциду.